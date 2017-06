A origem da morte de uma jovem holandesa, em 2015, está nos fracos conhecimentos de inglês de um instrutor de bungee jumping.

De acordo com o The Telegraph, Vera Mol, de 17 anos, não entendeu corretamente as indicações do instrutor e acabou por saltar de uma ponte antes de as cordas estarem bem amarradas.

O juiz, em tribunal, concluiu que a jovem não entendeu corretamente as palavras do instrutor que lhe terá dito ‘no Jump’ (não saltar), mas a jovem entendeu ‘now jump’ (saltar agora), quando na realidade a expressão correta seria ‘don’t jump’, o que faria toda a diferença.

O instrutor enfrenta agora uma acusação de homicídio por negligência.