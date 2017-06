"Se Serena jogasse no circuito masculino seria a número 700 do mundo". Estas foram as declarações de John McEnroe, ex-tenista profissional norte-americano, à rádio NPR, no passado domingo.

McEnroe tem 58 anos e ao longo da sua carreira ganhou sete Grand Slams. Atualmente na quarta posição do ranking mundial, aos 35 anos, Serena Williams já venceu 23 Grand Slams.

A entrevista concedida com o propósito de lançar o seu novo livro, onde McEnroe escreve que Williams é "uma tenista incrível", acabou por ficar manchada com a frase do ex-tenista quando lhe foi questionado se a jogadora também podia brilhar no circuito masculino.

"Em certos dias, Serena podia derrotar alguns jogadores. Serena é incrivelmente forte a nível mental e podia ser mais forte em algumas situações porque já esteve em vários Wimbledons, US Open, etc... Mas se tivesse que jogar no circuito masculino seria completamente diferente. Seria a número 700 do ranking ATP", atirou.

Entretanto, a irmã de Venus Willimas já respondeu a McEnroe através das redes sociais. "Caro John, eu adoro-te e respeito-te, mas por favor mantém-me fora das tuas declarações que não são baseadas factualmente", escreveu.