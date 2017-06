Um estudo divulgado esta terça-feira pelo Instituto de planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT) indica que as praias nacionais são o destino escolhido pela maioria dos portugueses para as férias deste ano.

De acordo com o estudo, oito em cada dez portugueses vão gozar férias fora de casa entre os meses de junho e setembro, sendo que 61% dos inquiridos escolheu o Algarve com o destino de eleição. Espanha também é um dos países solicitados, com cerca de 14% a escolheres o país vizinho para desfrutar das férias.

Quanto à motivação para a viagem, os inquiridos destacam o sol e o mar, cerca de 53%, seguindo-se a natureza com 13%. Os mesmos optam pelo alojamento particular ou gratuito, sobretudo a casa alugada ou de familiares e amigos, 38%, deixando os hotéis de quatro estrelas com uma preferência de 19% dos inquiridos.

O inquérito, feito a 427 pessoas entre os dias 18 de maio e 4 de junho, destaca ainda que cada turista deverá gastar em média 436 euros nas férias, o que corresponde a 54 euros por noite.