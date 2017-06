Num direto do programa matinal Ireland AM, na Irlanda, o repórter que estava na rua a fazer uma descrição do estado do tempo foi apanhado de surpresa pelo vento e chegou mesmo a sair de cena.

A Irlanda teve duas semanas de sol, mas há três dias para cá que o tempo lhes pregou uma partida com vento e chuva, e até o repórter que estava em cena teve dificuldades em manter-se no plano. Veja o vídeo.