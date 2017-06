Na manhã deste domingo realizaram-se os jogos mais importantes do Encontro Nacional de Infantis Femininos e Masculinos, em Albufeira e Loulé.

CD Feirense, nos femininos e Colégio de Carvalhos, nos masculinos, conquistaram os respectivos títulos de campeão nacional de Infantis.

No Pavilhão Municipal de Albufeira, Colégio de Gaia e CD Feirense entraram em campo para disputar a final do Encontro Nacional de Infantis Femininos. Com muito apoio nas bancadas, o jogo começou bastante equilibrado e só aos quinze minutos o CD Feirense conseguiu adiantar-se no marcador (4-2), vantagem que não voltaria a perder; o Colégio de Gaia reduziu e foi para intervalo a perder pela diferença mínima, 6-5. Na segunda parte, o CD Feirense entrou mais forte e conseguiu dilatar a diferença (9-5) e levar a vantagem até ao apito final, conquistando assim o título nacional de Infantis Femininos.

No jogo que definiu o 3º e 4º lugar da prova feminina, o Maiastars venceu o CA Leça por 25-17. A equipa maiata começou a adiantar-se logo no decorrer da primeira parte e já chegou ao intervalo a ganhar; na segunda parte o Maiastars manteve o ritmo de jogo e a liderança do marcador e garantiu o terceiro lugar.

Ao mesmo tempo, também se encontravam os mais importantes vencedores, em Loulé. No jogo de apuramento para o 3º e 4º lugar, o NA Samora Correia levou a melhor sobre o AA Águas Santas e alcançou um lugar no pódio.

O jogo aguardado com mais expectativa teve início ao meio-dia, onde SL Benfica e Colégio de Carvalhos entraram em campo para a grande final. Num jogo que começou bastante equilibrado, o SL Benfica entrou melhor (2-0), mas o Colégio de Carvalhos passou para a frente do marcador (3-6). A formação benfiquista reduziu até à diferença mínima (7-8), mas o Colégio de Carvalhos voltou a ser mais eficaz e saiu para intervalo a ganhar 13-8. O SL Benfica continuou a lutar pela reviravolta, na segunda parte mas acabou por estar sempre em desvantagem. A três minutos do fim, o Benfica aproximou-se, novamente, no marcador (19-20), mas o Colégio de Carvalhos não deixou escapar o título nacional de Infantis Masculinos.

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS

Logo após a final, teve lugar a tão esperada cerimónia de entrega de prémios e de encerramento.

Os prémios foram entregues pelo Vice Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Hugo Nunes, pela Vice Presidente da FAP, Juliana Sousa, pelo Presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela, por José Francisco e Ana Bexiga, da AA Algarve, por Gonçalo Santos e Rui Marques, do Departamento de Arbitragem da AA Algarve, por Paulo Martins, do Clube Desportivo Cultural de Albufeira e Bruno Fantasia, da Casa de Cultura de Loulé.

Uma a uma, as 24 equipas femininas e as 32 equipas masculinas foram chamadas e receberam as medalhas de participação, com maior destaque para os três primeiros classificados de cada categoria.

Nos Femininos, o CD Feirense é o campeão nacional, seguido do Colégio de Gaia, em segundo e o Maiastars, em terceiro lugar.

Nos Masculinos, o Colégio de Carvalhos sagrou-se campeão nacional; o SL Benfica terminou no segundo lugar e o NA Samora Correia, em terceiro.

Foram também entregues os Troféus Fair-Play às equipas do SIM Porto Salvo, nos Femininos e ao CD Marienses, nos Masculinos.