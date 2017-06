A Comissão Europeia aplicou uma multa recorde à Google de mais de 2,4 mil milhões de euros por considerar que abusou da sua posição dominante no mercado de motores de busca.

De acordo com Bruxelas, a gigante tecnológica enviesou os resultados das pesquisas a seu favor.

“A Comissão Europeia multou a Google em 2,42 mil milhões de euros por violar as regras da concorrência da UE. A Google abusou da posição dominante no mercado de motores de busca ao conceder uma vantagem ilegal a outro produto Google, no seu serviço de comparação de compras”, revela em comunicado.