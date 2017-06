O antigo Presidente da República Ramalho Eanes apoia o nome do PS para a Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que oficializou esta segunda-feira a sua candidatura.

Medina anunciou ontem que Mariza e Carlos Do Carmo como dois dos seus apoiantes, a primeira será sua mandatária e o segundo será o presidente da Comissão de Honra de uma coligação que junta o PS, o movimento Cidadãos por Lisboa, o partido Livre e a associação Lisboa Muita Gente.

No anúncio oficial da sua candidatura, nos jardins do Palácio Galveias, Medina anunciou também outro apoiante conhecido, Ramalho Eanes. O antigo chefe de Estado não esteve presente, mas não deixou de ser destacado no discurso do candidato socialista. "Não me lixe e faça um bom trabalho", terá dito Eanes, revelou Fernando Medina, citado pelo Diário de Notícias.

O candidato, atual presidente da Câmara, viu também o seu trabalho ser elogiado pelo primeiro-ministro, seu antecessor na capital, que atirou: "A cidade já está tão diferente que já nem me lembrava" que também tinha gerido a autarquia”.

A candidatura do socialista tem o lema de ‘Lisboa precisa de todos’. Recorde-se que as eleições autárquicas estão marcadas para o dia 1 de outubro.