O prefácio é do romancista Bruno Vieira Amaral (Prémio José Saramago 2015), um apaixonado pelo Festival da Canção, e autor de obras como "As Primeiras Coisas" (2013) e "Hoje Estarás Comigo no Paraíso" (2017). O livro acompanha a jornada de Salvador Sobral no Festival da Canção e, depois, em Kiev, no Eurofestival.

Recorda episódios da infância, recupera o período passado em Espanha, até chegar à primeira vitória de Portugal no Festival da Eurovisão. "É um livro sobre o fenómeno Salvador e respetivo impacto na afetividade dos portugueses", pode ler-se na apresentação.

A assinatura é da consultora de comunicação Maria Milene Tavares. "Coração de Herói" estará nas lojas esta sexta-feira, dia 30.