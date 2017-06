Pedrógão Grande: o Estado português ficou a nu (e não foi bonito de se ver)

Quem era o ministro da Administração Interna à data da contratação e implementação do SIRESP? António Costa. Já então o processo levantou interrogações, mas a responsabilidade política do atual primeiro-ministro foi diluída

1. O incêndio que assolou Pedrógão Grande é porventura – como bem referiu o Presidente da República – a maior tragédia do Portugal democrático. Porque ceifou 64 vidas de forma injusta, aberrante, inglória, incompreensível. Fere a nossa mais elementar capacidade de compreensão explicar – e não justificar porque, se há limite à capacidade humana de discernimento, esse é a arbitrariedade do destino – a morte provocada pelo galgar assassino das chamas. Se já não podemos evitar retroativamente este fogo assassino, resta-nos evitar que as mortes de dezenas de nossos concidadãos se tornem insignificantes: o acontecimento trágico do fim de semana de 17 de Junho não pode deixar de gerar consequências, designadamente consequências políticas.

2. Se, como já explicámos no “SOL” online na passada semana, a demissão da ministra da Administração Interna seria contraproducente antes de uma investigação cabal ao que efetivamente sucedeu, tal não significa que António Costa se exima de responder pelas já conhecidas ineficiências da atuação do Estado no combate à tragédia. Nem vale a pena efetuar o exercício meramente teórico (e ridículo) de elogiar António Costa pela reação mediática após travar conhecimento da real dimensão do incêndio, tentando branquear incompetências e disfuncionalidades no funcionamento dos órgãos e serviços estatais. E sob a tutela do governo.

3. Por exemplo, na última edição do “Expresso”, António Costa livrou-se de uma setinha para baixo: por muito menos, Pedro Passos Coelho foi honrado semanalmente com um “baixo” e “baixinhos” da semana! Ou pense-se no editorial do diretor do “DN”, Paulo Baldaia, em que este se interrogava, em tom crítico, sobre a razão pela qual se fazem perguntas… acerca das responsabilidades do que sucedeu em Pedrógão Grande. Para Baldaia, bastaria a justificação de que a tragédia resultou somente da fúria da “Mãe Natureza”. Ora, julgávamos nós que a função dos jornalistas era precisamente a de colocar questões, por muito incómodas que pudessem ser: afinal, os jornalistas servem apenas, na conceção do diretor do “DN”, para reforçar a narrativa oficial do poder socialista. Estamos esclarecidos.

4. Dito isto, por ora, a única conclusão que reputamos de irrefutável é a de que a tragédia de Pedrógão Grande mostrou aos portugueses a forma como funciona o nosso Estado. A máquina burocrática do Estado português ficou a nu. Vários são os factos que nos devem conduzir a uma reflexão profunda, sem constrangimentos ou preconceitos político-ideológicos.

4.1 Em primeiro lugar, parece evidente que se registou uma absoluta descoordenação entre as forças de resposta rápida no terreno, motivada por fatores a jusante. Os problemas de desorganização na máquina administrativa do Estado podem ser ocultados, escondidos em períodos de acalmia ou de normalidade – mas acabam sempre por se revelar aquando da ocorrência de acontecimentos imprevisíveis, mais ou menos nefastos. E António Costa, neste ponto, tem muito que explicar: soube-se que o primeiro-ministro promoveu uma alteração maciça dos responsáveis máximos dos comandos operacionais da Proteção Civil, ditando uma mudança de lideranças em período crítico. Ou seja, em momento que exigia conhecimento, preparação e experiência, António Costa preferiu mudar os responsáveis da Proteção Civil à medida dos seus interesses político-partidários. O primeiro-ministro sacrificou o conforto da experiência e do conhecimento da realidade da máquina administrativa à conveniência política e ao apetite voraz do PS (e do PCP) de dominar tudo o que é estrutura do Estado. Passa pela cabeça de alguém que se introduzam alterações de responsáveis na Proteção Civil a poucas semanas do início do período crítico de incêndios? Estão a brincar? António Costa brincou – e a brincadeira saiu muito cara. Diz-se que até um dos braços direitos de Costa na Câmara Municipal de Lisboa transitou diretamente para a Proteção Civil, sem qualquer experiência ou habilitação excecional para o cargo…

4.2 Em segundo lugar, a falta de coordenação no combate aos incêndios ter-se-á devido às (históricas e repetidas) falhas do SIRESP. Evoque-se que o SIRESP foi apresentado, em 2005, como a referência máxima da modernização dos equipamentos e meios de prevenção e combate do Estado português, tendo sido mesmo qualificado o momento do seu lançamento como histórico, uma nova fase da vida da nossa República. Pois bem, é indesmentível que o SIRESP tem feito história… pela negativa. Pelas já inúmeras falhas que registou em momentos tão prementes para a nossa segurança coletiva. O SIRESP, em vez de ajudar, tem complicado; em vez de ser a solução, o SIRESP tem agravado o problema. Como compreender que o sistema se tenha mantido com uma avaria desde a visita do Papa (13 de maio)?

4.3 Na verdade, em matéria de SIRESP, nada nos deve surpreender. De facto, o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. O SIRESP nasceu torto, desde aspetos por esclarecer no procedimento administrativo que culminou na sua contratação a grupos privados, até a críticas (duras) tecidas por operacionais que sempre duvidaram das qualidades técnicas do novo equipamento do Ministério da Administração Interna. Evidentemente, pareceria exagerado responsabilizar o atual executivo pelas falhas relacionadas com o SIRESP, o qual foi contratado pelo governo de José Sócrates.

4.4 Ah, esperem um segundo… Quem era o ministro da Administração Interna de Sócrates à data da contratação e implementação do SIRESP? Esse mesmo… António Costa, o atual primeiro-ministro! Já então, a contratação do SIRESP levantou interrogações várias; no entanto, a responsabilidade política de António Costa no processo foi diluída. Em detrimento de se pedirem esclarecimentos, os media começaram aí a construção de António Costa como o “génio da política”, o “homem habilidoso”, o “salvador da pátria” que esperava pelo momento adequado para vir salvar-nos. Costa fez asneira grotesca na Administração Interna: consequência? Saiu para a Câmara de Lisboa e para os comentários na “Quadratura do Círculo”, começando aí a criação do ícone socialista/bloquista/comunista. É uma regra da política portuguesa: faz asneira? Sobe a ministro e a primeiro-ministro. Pelo meio, é-se comentador político em prime time.

5. Pois bem, perante a tragédia, como reagiu António Costa? O primeiro-ministro não consegue disfarçar a sua consciência de que, para além da fúria da “Mãe Natureza”, houve falhas e incompetências da máquina administrativa. O Estado falhou – e António Costa, como primeiro-ministro, é responsável objetivamente pelo que ocorreu. O problema é que o primeiro- -ministro (e os partidos da geringonça) já mostraram não querer diagnosticar o problema e apresentar soluções adequadas: querem apenas, isso sim, dominar a agenda político-mediática.

6. Hoje é certo que se verificou descoordenação e falta de liderança no combate ao incêndio de Pedrógão Grande – no entanto, António Costa lembrou-se de lançar uma ampla e profunda reforma florestal. Ora, alguém acredita que uma reforma florestal – que demorará décadas para surtir efeitos – é a medida que permitirá aos portugueses sentirem-se mais seguros? Que garante que daqui a meses a tragédia não voltará a repetir-se? Claro que não!

7. Percebe-se, todavia, o objetivo de António Costa: o líder socialista-geringonçado só pode falar em reforma da floresta, pois continuará a persistir na tese de que tudo foi feito, de que o incêndio resulta apenas de causas naturais. Costa irá tudo fazer para evitar que o inquérito às causas e ao apuramento da verdade do que sucedeu em Pedrógão Grande revele os erros e os atos irresponsáveis do seu executivo. Qual a melhor forma? Desviar as atenções para a reforma da floresta.

8. Mais: ao convidar todos os partidos para esta reforma, António Costa pretende ancorar todos ao seu “ímpeto reformista”, não deixando PSD e CDS. Isto é, não quer o centro-direita a clamar pela efetivação da responsabilidade política do governo na dimensão da tragédia, fragilizando, assim, a popularidade do primeiro-ministro. Concluindo: as iniciativas políticas de Costa – com destaque para a reforma da floresta – são meras manobras de diversão para mostrar trabalho, distraindo os portugueses do essencial. A reforma da floresta é a forma ideal de Costa mudar qualquer coisa, mantendo tudo na mesma. Isto (também) mostra que António Costa é um primeiro-ministro poucochinho.

P. S. Um abraço solidário para todos os que estão sofrendo com a tragédia de Pedrógão Grande. Que estes sejam os primeiros dias do resto das suas vidas. E que a memória das vítimas mortais não se desvaneça – compete-nos lutar para que a sua vida não tenha sido em vão. Que Deus os acolha no descanso eterno…

Escreve à terça-feira