Incendiários!... E um Senhor!

Incendiários há muitos, e não apenas os pirómanos, os distraídos das “beatas” ou os terroristas. Há-os na comunicação social e na sociedade civil. Não podemos calar-nos perante “esta gente”. Mas fica um Homem que nos garante a esperança na condição humana

Não! Não me refiro aos que, a mando de alguém ou por gosto próprio, ateiam incêndios, com todas as consequências que sabemos.

Não! Não me refiro aos incendiários televisivos, que se filmam ao lado de cadáveres para que a “peça” tenha mais impacto, no grau zero da condição humana, com o narcisismo jornalístico de quem, cada vez mais, quer ser o centro da notícia.

Não! Não me refiro à repetição ad nauseam dos depoimentos das vítimas, ainda atónitas, sem saber se os parentes estavam vivos, se os animais estavam mortos, se as fazendas estavam queimadas.

Não. Não me refiro aos políticos que, apesar de todos unidos no funeral do Gonçalo, primo direito da minha mulher, homem bom, amigo dos seus amigos, pai extremoso, decidiram, mal regressaram à AR, lançar os mísseis de um lado ao outro das bancadas parlamentares. Nem aos que culpam o anterior governo, aos que culpam o atual governo ou aos que culpam Salazar e Marcelo (Caetano).

Já escrevi sobre o assunto na semana passada. Apenas quero – desejo, exijo! – que se apurem responsabilidades, salvaguardando sempre que há fenómenos incontroláveis da natureza. Estive lá. Tenho neste momento os meus sapatos carregados de cinzas. E obviamente desejo um ordenamento territorial e florestal impecável, mas sinceramente acho que é impossível num país que é – sim, é! – de minifúndios, interesses pessoais, obsessão por heranças, pobre, atrasado e inculto (em termos preventivos), mesmo apesar dos enormes avanços e dos dados positivos (ainda bem!) da macroeconomia. Não temos listas de espera nos hospitais, velhos sozinhos em casa sem medicamentos e crianças à beira do limiar da fome?

Todavia, hoje quero falar de dois outros tipos de incendiários: o “querido líder” Mário Nogueira, sempre com o seu ar seráfico e detentor da verdade, e que não passa, na minha humilde opinião (disclaimer para não me processar, etc., mas processe se quiser), de um “idiota chapado” – com aspas, senhor professor, mas idiota na mesma… Se nada conseguiu nestes anos, demita-se e dê o lugar a outros. Se já conseguiu alguma coisa, ainda bem e demita-se, para dar lugar a outros. Mas saia. Vá embora. Tantos pedidos de demissão de políticos e um homem que representa meia dúzia (quantos, senhor professor, quantos votam nas eleições da FENPROF?) não é corrido por incompetência e minimalismo?

Ainda por cima, quando a greve mais oportunista da história surgiu no dia em que “malta, a minha s’ tora explicadora, malta, que até é comuna, malta”, revelou o teste de Português do 12.o ano a uma aluna que – e muito bem –, o veiculou aos amigos. Uma coisa era, em 1970, quando aconteceu algo similar, estarmos em ditadura e a Rádio Argel, coordenada pelo grande Manuel Alegre, ter tido a coragem de colocar o caos no sistema, mesmo à custa dos alunos do então 9.o ano (o meu ano!). Agora vivemos em democracia, mesmo que para alguns sindicatos isso não seja ainda óbvio – sindicatos corporativistas e oportunistas, e que têm uma bênção e uma indulgência dos meios de comunicação que não consigo entender. Medo? Espero que não, “ó quarto poder”…

Até hoje, não vi o senhor professor Mário Nojeira – desculpem, erro ortográfico… –, Mário Nogueira, dizer alguma coisa sobre o assunto da fraude no exame… ele, que tão pressuroso é a comentar tudo e tudo, competindo com as Avoila raris deste país.

Li que deseja voltar a ser professor – força, camarada Mário; estamos na luta, pá, apesar de eu estar no século xxi e o querido líder ainda no século xx, com o pensamento no século xix… Mas, acredita, o povo amigo está contigo. Desaparece dos ecrãs e volta a dar aulas… eu juro que “rezarei três ave-marias” pela malta apesar de ser agnóstico, porque os teus alunos, sim, vão precisar de muito copianço e de muitas dicas – como diriam os psicanalistas, é a minha fantasia –, porque imaginar-te professor dá-me gargalhadas entre calafrios… bom, ao menos que os alunos tenham estudado Alberto Caeiro e a solidão dos vizinhos… melhor do que nada!

Outros incendiários são os que mexem no desporto. Enquanto o Comité para a Ética Desportiva lança o “Cartão Branco” (parabéns, José Carlos Lima!) para premiar o fair-play e a própria FIFA insiste no assunto, pondo até o número de cartões amarelos como critério de desempate na Taça das Confederações, os clubes agridem-se, revelando emails (truncados, trocados ou até reais, pouco me interessa), acusando-se do pior, faltando a jogos (eu, como benfiquista assumido, fiquei piurso pela falta de comparência do meu clube na Final Four de hóquei em patins), insinuando, levantando a dúvida, criando um clima que fará do campeonato que ainda nem começou um incêndio permanente. Não haver SIRESP, videoárbitro ou Proteção Civil que nos valha.

Chega! Chega de incêndios, e chega de incêndios para lá dos incêndios. Estamos FARTOS. Faaartos!!!!

Quanto aos incêndios reais, que se apurem responsabilidades, se desvendem as negociatas, o porquê de equipamentos caros que não funcionam por causa de uma pequena antena, a ação dos suspeitos do costume curiosamente ligados aos mesmos bancos, às mesmas PTs, às mesmas empresas dos mesmos setores que faliram e que nos deixaram de tanga. Quanto aos outros, que haja coragem de os jornalistas separarem o trigo do joio e condenarem, sem dúvidas e com todas as letras, os colegas que fazem destes incêndios todos (reais e outros) um ganha-pão e um aumento de audiências. Isso tem um nome… mas um nome tão feio que não o escrevo, por respeito aos leitores!

Termino com um breve parágrafo – breve mas GRANDE – que justifica o “Homem” do título desta crónica: não o Gonçalo- -bombeiro, um Homem, sim, mas sobre quem escrevi na semana passada. Um outro Homem – um Homem que se chama Eduardo Lourenço e que tem 94 anos. A sua lucidez, a sua clarividência, bem expressas numa entrevista a um semanário, são arrasadoras. Tive o privilégio de o conhecer há um ano e de conversar com ele demoradamente na Feira do Livro deste ano. Estou a ler dois livros seus, sobre a música e sobre a pintura. Vale a pena ler e reler a sua entrevista e a sua obra, assumir o que diz, tentar entrar no seu pensamento. Um Senhor! Um sopro de paz e de descanso, de dignidade e de inteligência que apagará qualquer incêndio. É por isso que aqui o menciono. É um bálsamo, em tempos de mediocridade, de incendiários, de asco por algumas atitudes de alguns humanos… e vocês sabem a quem me refiro. Obrigado, professor Eduardo Lourenço.

Pediatra, Escreve à terça-feira