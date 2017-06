Entre o horror dos incêndios e o menosprezo da ciência e da cultura

Os relativismos “liberticidas” na ciência e na cultura – como no mercado – andam de mãos dadas e constituem o verso e o reverso de uma sociedade estruturada contra a razão e que se quer sem alternativas.

Que relação poderá ter a recente vaga de incêndios que ocorreu em Portugal com o objeto de um artigo intitulado “Ofensiva Contra a Ciência” publicado, na mesma altura, no “El País”, em Espanha?

Aparentemente, nada.

E, no entanto, se atentarmos nos comentários que fomos ouvindo ultimamente nos media sobre os estudos que, de há muito, prognosticavam a quase inevitabilidade do que se passou no nosso país, percebemos melhor como pode haver alguma relação entre um e outro tema.

O referido artigo verberava o menosprezo que a ciência tem sofrido, por exemplo, na área da saúde, e também na das mudanças climáticas.

Por causa do horror dos incêndios, os avisos de muitos geógrafos, agrónomos e cientistas sociais, antes mais ou menos silenciados, foram-nos agora revelados como uma novidade que, afinal, não o era, pois tais ensinamentos eram antigos de décadas.

O relativismo com que são hoje encaradas as mensagens científicas e culturais mais aberrantes ou os motivos artísticos mais estapafúrdios, também pelo sistema de comunicação social, domina hoje o nosso panorama social.

As lendas “New Age” dominam o panorama cinematográfico e televisivo de massas, remetendo para cinemas e canais de cultura, considerados de elite, qualquer filme ou série de televisão que procure retratar apenas a realidade nua e crua da sociedade atual.

A realidade é desvalorizada como ficção; a ficção é vendida massivamente como realidade.

O cientista é louco e perigoso; o feiticeiro, conhecedor e amigo.

Os medos ficcionados são omnipresentes e aquelas realidades de que, precisamente, devemos estar conscientes e temer são, afinal, escamoteadas, para que nelas não possamos interferir, fazendo perigar os interesses instalados.

Falar, como se de realidades se tratasse, de pós-verdades, do universo dos mortos-vivos, dos malefícios da vacinação, da ilusão das mudanças climáticas, dos benefícios de tratamentos alternativos, constituiu, pois, parte integrante do obscurantismo cultivado no nosso dia-a-dia.

Em nome da liberdade de opinião propagam-se hoje, sem introdução, contraditório ou advertência crítica, todos os disparates simplesmente ignorantes ou propositadamente interesseiros que surgem não se sabe de onde nem em benefício de quem.

Um tal ambiente cultural tem, pois, naturalmente, influência direta na maneira como muitas pessoas, isoladas socialmente, carentes material e psicologicamente, acabam por fazer opções religiosas ou políticas, engrossando movimentos que vivem e exploram precisamente o medo, a angústia, os preconceitos e a irracionalidade.

Os relativismos “liberticidas” na ciência e na cultura – como no mercado – andam de mãos dadas e constituem, assim, o verso e o reverso de uma sociedade estruturada contra a razão e que se quer sem alternativas.

A cultura das Luzes – que ancorou o desenvolvimento da ciência moderna e permitiu formular projetos sociais que se alimentaram da busca da racionalidade para edificar uma sociedade mais esclarecida, mais igual e, por isso, mais livre e generosa – é condicionada pelos que não suportam quaisquer limites à exploração desenfreada de todos e de tudo o que mundo e a Terra prodigalizam à humanidade.

Condescender com o catastrofismo pseudocientífico para fazer obnubilar as advertências e os ensinamentos reais da ciência e da vida constitui-se, inapelavelmente, numa prática que se situa no mesmo plano ideológico dos que consideram não haver alternativas políticas e sociais ao atual estado das coisas.

Olhar de novo e ensinar a observar – com olhos de ver – o mundo que nos rodeia tem, por isso, de voltar a ser um projeto social mobilizador.

Escreve à terça-feira