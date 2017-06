Mafalda Brito sagrou-se campeã nacional pelo segundo ano consecutivo, mas se em 2016, no campo nº2 do Clube de Campo da Aroeira fê-lo em 4ª Categorias, em 2017, no percurso nº2 do Ribagolfe conseguiu-o em 3ª Categorias.

O Campeonato Nacional de 3ª e 4ª Categorias foi organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) naquele campo do Grupo Orizonte, no concelho de Benavente, e contou com a participação de 58 jogadores.

Trata-se de um torneio para jogadores de handicaps que vão desde os 11,5 EGA aos 26,4, sendo que 18,4 foi o limite para se competir nas 3ª Categorias e nos últimos anos tem atraído uma participação muito jovem.

Pelo segundo ano consecutivo conseguiu-se realizar as quatro provas, o que é sempre positivo.

Em 4ª Categorias, Maria João Alves, de Vila Nova de Santo Estêvão, um campo vizinho, somou 187 pancadas, 43 acima do Par, com voltas de 89 e 98. Há um ano tinha sido 3ª classificada.

Maria João Alves bateu Maria Odete Cabral, dos Seniores, que totalizou 208 (104+104), +64.

Ainda em 4ª Categorias, Bernardo Nogueira, do Skip, superou por 3 pancadas Pedro Salgado, do Santander Totta, com os resultados respetivos de 180 (88+92), +36, e 183 (93+90), +39.

Em 3ª Categorias, Mafalda Brito, do Jamor, teve uma boa volta inicial de 79, à qual juntou uma segunda de 81, para agregar 160 (+16) e levar a melhor sobre Luciana Reis, também do Jamor, com 179 (94+85), +35.

O torneio mais concorrido foi o masculino de 3ª Categorias e o campeão foi João Miguel Pereira, da Quinta do Peru, que totalizou 156 pancadas, 12 acima do Par, graças a boas voltas de 77 e 79.

O novo campeão deixou bem distante o 2º classificado, João Pires Torres, com 166 (85+81), +22.

Recorde-se que uma das grandes novidades do calendário competitivo da FPG de 2016 foi o surgimento de um Campeonato Nacional de 4ª Categorias.

Entre 2013 e 2015 as 2ª e 3ª Categorias competiam em simultâneo, embora com classificações diferentes, mas no ano passado as 2ª juntaram-se ao Campeonato Nacional Absoluto Peugeot, numa iniciativa que resultou num inequívoco sucesso. A criação das 4ª Categorias (ausentes desde 1998) e a sua junção às 3ª acabou por ser uma solução interessante, que poderá ainda melhorar no futuro.