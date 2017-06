Um grupo de cientistas indianos desenvolveu um novo software que permite inserir dados sobre os sintomas dos pacientes e imagens das suas línguas, o que permite fazer diagnósticos mais precisos.

Com base neste desenvolvimento na ciência, o Daily Mail fez uma lista dos sinais a que deve estar atento e dos problemas que podemos descobrir através deste órgão.

1. Língua encarnada, preta ou branca: Este é um sinal de que pode estar com várias doenças, entre elas candidíase;

2. Língua inchada: Costuma estar relacionada com alergias. Deverá fazer os testes próprios e perceber o que desencadeou a reacção alérgica;

3. Língua ‘descolorada’: Indica o uso excessivo de antibióticos ou (caso se trata de uma pessoa com o vírus do VIH) o crescimento de fungos, explica o grupo de cientistas indianos;

4. Língua com pilosidades: Este pode ser um sinal de que contraiu sífilis;

5. Úlceras na língua: Este pode ser um sinal de doença de Crohn ou de colite ulcerosa;

6. Língua pouco rugosa: Pode revelar falta de vitamina B12, ferro ou ácido fólico. Pode também sugerir uma possível anemia;

7. Hemorragias na língua: Segundo a Cancer Research UK, ter sangue na língua pode revelar o desenvolvimento de cancro na boca.