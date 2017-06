Claudio Ranieri só está no Nantes por causa de Sérgio Conceição. À partida, esta parece uma verdade à "La Palisse", pois se não fosse a saída do treinador português para o FC Porto, o lugar não estaria vago para a entrada do veterano técnico italiano.

Mas vai mais além. É que, de acordo com o próprio Ranieri, este só aceitou o convite do clube francês devido ao "excelente trabalho" levado a cabo por Sérgio Conceição na temporada passada. "A boa forma da equipa na segunda metade da época influenciou a minha decisão em vir, porque era muito compacta e organizada. Estou curioso para ver o que os jogadores podem fazer comigo, continuando a trabalhar muito. Sérgio Conceição fez um excelente trabalho com os jogadores, quero continuar nessa direção", afirmou o conceituado treinador italiano na apresentação oficial no Nantes.

Este é, recorde-se, o primeiro trabalho de Ranieri após ter sido despedido do Leicester, oito meses depois de ter celebrado o histórico título de campeão inglês pelos Foxes. "O amor que as pessoas de Leicester me deram no meu início foi ainda mais incrível do que quando ganhámos o título [2016]. Agora quero esquecer o Leicester, foi algo único. Agora venho para um clube que ganhou oito títulos nacionais em França, um clube histórico, com belas instalações, por isso estou honrado", realçou o treinador de 65 anos, que em França já orientou o Mónaco durante duas temporadas (2012/13 e 2013/14).