Constança Urbano de Sousa, a Ministra da Administração Interna, exigiu esta segunda-feira respostas rigorosas ao funcionamento do SIRESP.

Em comunicado, Constança Urbano de Sousa exige um estudo independente referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Redes de Redes de Emergência e Segurança de Portugal e ainda uma auditoria pela Inspeção-Geral da Administração Interna à Secretaria-Geral Administração Interna.



Recorde-se que foram reportados dificuldades na utilização do SIRESP no trágico incêndio de Pedrógão Grande.