O protagonista desta história tragi-cómica dá pelo nome de Lucas Fonseca. Brasileiro, 31 anos, central do Bahia: foi ele o autor de uma das simulações mais ridículas da história do futebol. E acabou expulso por consequência da mesma.

Tudo aconteceu no Bahia-Flamengo da madrugada desta segunda-feira, jogo que o Mengão acabou por vencer (1-0). À passagem da meia-hora, ao tentar afastar a bola, Lucas teve uma entrada dura sobre o peruano Paolo Guerrero, atingindo-o com a bota na zona das costelas. O avançado do Flamengo não se ficou e tentou agredir o defesa contrário... mas falhou o golpe.

Nada, porém, que demovesse Lucas da peça de teatro que estava a preparar. A cena acaba por ser motivo de gargalhadas, de tão incrível.

Conclusão: o árbitro acabou por mostrar amarelo aos dois jogadores e Lucas, que já havia visto cartão seis minutos antes, foi tomar banho mais cedo.