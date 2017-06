Um total de 53 alunos e 26 professores participa amanhã (terça-feira), a partir das 8h30, nos Campeonatos Nacionais Drive Challenge e Drive Prof. que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) vai organizar no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

Será a 2ª edição do Campeonato Nacional Drive Challenge, uma iniciativa inédita criada pela FPG no ano letivo de 2015/2016, que visou levar competição de golfe aos alunos dos 3º e 4º anos de escolas do 1º Ciclo.

A novidade em 2017 consiste na 1ª edição do Campeonato Nacional Drive Prof., que visou motivar ainda mais, com o recurso do elemento competitivo, os professores que têm incluído o golfe na sua formação profissional, levando depois a modalidade aos seus alunos, mediante um programa protocolado entre as escolas, as autarquias, a FPG, os clubes e os profissionais da PGA de Portugal.

Ao longo da época de 2016/2017 o Projeto de Desenvolvimento Juvenil (PDJ) da FPG, mais conhecido pela designação popular de Projeto Drive, realizou várias etapas competitivas que envolveram 10.442 alunos de 249 escolas do 1º Ciclo a nível municipais. Foram depois apurados 277 alunos para os torneios regionais, antes de chegarmos a esta final nacional.

O circuito Drive Challenge contou com a colaboração de 25 clubes de golfe nos eventos municipais, que consistiram numa prova de 9 buracos em putting. Para além da prova, os encarregados de educação puderam, em estilo dos “Open Day” organizados pela FPG, experimentar e praticar gratuitamente a modalidade, ajudando a criar um ambiente familiar de golfe entre alunos e pais.

Já o circuito destinado aos docentes cativou a presença de 123 professores a nível nacional, que lutaram regionalmente pela sua qualificação para o Campeonato Nacional, no Montado. Este circuito contou também com a colaboração de vários clubes de golfe, que organizaram competições de putt, de chip e de pitch & putt, que atribuíram pontos para um ranking regional.

Os circuitos Drive Challenge e Drive Prof. envolveram 41 municípios do continente e ainda as duas regiões autónomas dos Açores e Madeira, nas ilhas de São Miguel, Terceira e Madeira.

Nos dois Campeonatos Nacionais de amanhã estarão em disputa os títulos individuais “gross” e “net” de cada categoria e um Troféu para a melhor região. Para esta classificação coletiva serão contabilizados os seis melhores resultados “net” dos alunos e os dois melhores resultados “net” dos professores de cada região. O total dos oito melhores resultados “stableford net” por região ditará a classificação final.

Cada região será identificada por uma cor, que constará no chapéu e um polo. A região vencedora do ano passado foi a Região Norte, que ficará fardada com a cor oficial do Projeto Drive – o verde. Há seis regiões envolvidas na competição coletiva (Norte, Centro, Tejo, Sul, Açores e Madeira) e cada uma estará representada por um capitão, quatro professores e oito alunos (dois do 3º ano e duas do 3º ano mais dois do 4º ano e duas do 4º ano, para promover a igualdade etária e de géneros).

«Os professores são elementos fundamentais na divulgação da modalidade e de uma futura mudança de cultura desportiva no nosso país. Entre formações, workshops e sensibilizações de golfe, é fundamental manter a chama acesa. Muitos professores já jogam, outros estão curiosos e depois de vários pedidos por parte dos mesmos, introduzimos este ano o elemento competitivo», disse David Moura, o coordenador do PDJ, ex-selecionador nacional adjunto e membro dos quadros técnicos da FPG.

David Moura explicou ainda ao Gabinete de Imprensa da FPG que «os alunos irão jogar de manhã e depois, à tarde, enquanto os professores estiverem a competir, as crianças serão desafiadas em concursos de drive mais longo e de bola mais perto do buraco, acompanhadas de dois dos melhores jogadores portugueses da última década, os profissionais Pedro Figueiredo e Gonçalo Pinto».

Recorde-se que Pedro Figueiredo e Gonçalo Pinto são dos raros jogadores portugueses a terem vencido os Campeonatos Nacionais de profissionais e de amadores e ainda o Campeonato Internacional Amador de Portugal.