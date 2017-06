De forma a celebrar os 72 anos de vida da TAP, a companhia aérea anunciou, em Portugal, um novo avião de longo curso, com uma pintura retro inspirada nos anos 70. Desta forma, a TAP vai oferecer três bilhetes duplos aos vencedores do passatempo, de ida e volta.

No site do passatempo deve indicar, num texto com um máximo de 600 caracteres, o que traria de volta se pudesse voar até aos anos 70. No texto apela-se à criatividade, e se possível acrescentando imagens ou vídeos.

Para poder participar deve ainda dizer qual o país de onde quer partir — há rotas com saída de Portugal, Brasil, Canadá e Angola.

Com saída de Portugal há três rotas: Lisboa-Toronto; Lisboa-Luanda; e Porto-São Paulo.

Por rota, vão ser apurados três vencedores. Para saber se vence o passatempo ou não, tem de ficar entre as cinco participações com mais votos em cada um dos percursos. A decisão final é tomada por um júri da TAP.