Uma criança de dez anos foi resgatada pelos bombeiros, este domingo à noite, de um contentor do lixo do recinto do mercado municipal do Pinhel Novo, concelho de Palmela.

O jovem estaria a brincar com outras crianças naquele espaço tendo, pelas 21h00, ficado trancado dentro do contentor.

Já sozinho, ligou para a mãe, a qual realizou uma chamada para as autoridades competentes, assim como também para os bombeiros.

Os bombeiros tiveram que rebentar com o trinco do contentor, uma vez que quando este se fecha, fica trancado, sendo necessário uma chave especial para o reabrir.

O jovem foi levado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, por precaução.