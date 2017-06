Bryan Cristante será certamente um nome que já diz pouco ao comum adepto do Benfica. A verdade é que o médio italiano ainda pertence aos quadros das águias, tendo passado a última temporada emprestado - primeiro ao Pescara, depois à Atalanta.

Ora, o clube de Bergamo foi a grande surpresa da temporada futebolística em Itália, terminando num incrível quarto lugar, e Cristante, que cumpriu 12 jogos e três golos na segunda metade da época, não podia estar mais contente pela opção que tomou, estabelecendo mesmo uma comparação curiosa. "Estou feliz, porque esta Atalanta é melhor do que o Benfica", atirou o médio de 22 anos, em entrevista à "La Gazzetta dello Sport".

Contratado ao Milan em 2014/15, Cristante ainda fez 15 jogos (e um golo) pelo Benfica nessa temporada, que "correu muito bem", de acordo com as suas palavras, sob o comando de Jorge Jesus. Na época seguinte, já com Rui Vitória no banco, as oportunidades escassearam (apenas cinco jogos), levando ao empréstimo ao Palermo a meio da temporada.

Apesar da pouca utilização, o antigo internacional jovem por Itália gostou da passagem por Portugal. "O futebol em Portugal é vivido de forma louca, muito mais do que em Itália. Por lá o Benfica é uma religião, sempre com 50 mil pessoas no estádio. São todos adeptos, desde crianças até aos avós, todos a mostrar o cachecol quando o autocarro chega. O nível da Liga é bom: muita velocidade e verticalidade, mas pouca tática", sentenciou.