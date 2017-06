Um estudo da Informa D&B sobre o mercado ibérico de estacionamento revela que este gerou 1102 milhões de euros no ano passado, um aumento de 4,4% em relação a 2015.

O mercado português é menos valioso que o de Espanha (110 milhões de euros contra 990 milhões de euros) mas o aumento é superior ao verificado espanhol, no qual as receitas subiram 4,3% entre 2015 e 2016.

"Num contexto de melhoria da conjuntura económica e do mercado de trabalho, acréscimo de tráfego nos centros urbanos e aumento do número de lugares em exploração, o mercado ibérico de estacionamento consolidou em 2016 a tendência de recuperação iniciada no ano anterior", afirma a consultora.

Em 2015, as receitas resultantes do negócio da gestão de lugares de estacionamento em estrutura e em estacionamento regulado à superfície em Espanha e Portugal já tinham crescido 2%.

No ano passado, na Península Ibérica, este setor era composto por mais de 1000 empresas, das quais 825 operavam em Espanha e 250 em Portugal. No conjunto, exploravam um total de 1,785 milhões lugares de estacionamento: 1,5 milhão em Espanha e 285 mil em Portugal.

O estudo refere ainda que em 2016 as cinco maiores empresas detinham uma quota global de 52% no conjunto do mercado ibérico.