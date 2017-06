Depois de ter estado a representar Portugal no Europeu de sub-21 - era inclusivamente o capitão da Seleção nacional -, Bruno Fernandes já se encontra em Lisboa, onde irá assinar contrato com o Sporting.

O médio internacional sub-21 por Portugal aterrou esta segunda-feira no aeroporto da Portela, pouco depois das 15 horas, sendo recebido por um funcionário dos leões e alguns elementos dos meios de comunicação do clube, que logo à saída da porta de desembarque lhe entregaram um cachecol do clube.

Bruno Fernandes foi depois interpelado por vários adeptos leoninos, com quem não se escusou a tirar fotografias e a trocar algumas palavras. A oficialização do acordo com o Sporting estará para muito breve.

Aos 22 anos, Bruno Fernandes terá assim a primeira oportunidade para representar uma equipa portuguesa a nível sénior. Natural da Maia e formado maioritariamente no Boavista, o médio decidiu partir aos 18 anos, em 2012/13, para uma aventura em Itália, para representar a equipa de sub-20 do Novara. Depressa subiu à equipa principal, então a disputar a Série B italiana, e no fim da época foi contratado pela Udinese, que representou nas três temporadas seguintes, tornando-se numa das figuras da equipa. No início de 2016/17 resolveu mudar de ares e assinou pela Sampdória, onde fez 35 jogos e apontou cinco golos.