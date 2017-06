Primeiro erro: Não terem cuidado com problemas de coração

Várias mulheres sabem que os sintomas de um ataque cardíaco são diferentes nos homens e nas mulheres, mas ainda assim mulheres com menos de 50 anos são hospitalizadas por terem ataques cardíacos mais vezes do que os homens, precisamente por não terem cuidado, adianta uma pesquisa realizada pelo New England Journal of Medicine.

Num estudo diferente, vários especialistas concluiram que um grupo de mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, que tiveram ataques cardíacos, recusaram ajuda, por acharem que são demasiado novas para sofrerem ataques cardíacos, mesmo que tivessem fatores de risco ou histórico de família de doenças do coração, avança Judith Lichtman.

Segundo erro: Não utilizar a internet da forma mais saudável

As mulheres têm tendência a fazer pesquisas no que toca à saúde, 40% das mulheres afirmaram utilizar a internet para fazer pesquisas online sobre a sua condição médica, comparando com 30% dos homens. Já 55% das mulheres contam apenas com a opinião de um profissional.

Diagnosticar-se a si própria sem recorrer à opinião de um médico pode trazer-lhe stresse e ansiedade, uma vez que aquilo que lê pode não estar totalmente certo. Vários especialistas contaram que já tiveram doentes que lhes entraram no consultório a afirmar que tinham determinada doença.