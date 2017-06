O incêndio florestal em Moguer, em Huelva, no Sul de Espanha, perto do parque natural de Doñana, que deflagrou na madrugada de domingo obrigou a que mais de 2000 pessoas saíssem das suas casas preventivamente. O incêndio foi entretanto dominado.

O alerta do incêndio foi dado por volta das 21h30 locais de sábado e a gravidade da situação levou a que se ativasse o nível 1 do Plano de Emergência de incêndios florestais.

Do parque natural já foram retiradas 1500 pessoas e cerca de 600 foram retiradas de outras infra-estruturas. De acordo com o El País, o fogo levou a que turistas hospedados num hotel e em parques de campismo tivessem de ser retirados, assim como habitantes de várias casas na zona de Mazagón.

As autoridades já confirmaram ao El País que as pessoas poderiam regressar ao hotel e a maioria dos desalojados passou a noite de sábado para domingo em dois pavilhões desportivos nas zonas de Mazagón e Moguer e em hotéis na zona de Matalascañas.

O conselheiro do Meio Ambiente e Ordenamento do Território para a Andaluzia afirmou ao El País que, por detrás do fogo, tudo indica estar ação humana, mas ainda assim a zona continua a ser investigada.

O incêndio implicou ainda que se cortassem várias estradas. As chamas foram combatidas por mais de 500 operacionais.

O incêndio já está controlado, mas não está extinto. Duas mil pessoas já começaram a regressar a casa e algumas estradas já foram reabertas ao trânsito, esta segunda-feira.