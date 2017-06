Lionel Messi festejou, no passado sábado, o seu 30º aniversário e para assinalar o dia, o Barcelona não quis deixar de prestar uma homenagem ao atleta.

O clube publicou um vídeo com dois minutos e 25 segundos do futebolista argentino, que mostra o talento do atleta ainda em criança, altura em que estava nas camadas jovens do clube catalão.

As imagens mostram Messi a fintar tudo e todos com a mesma classe dos dias de hoje.