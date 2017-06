Desde 1970 que os estilos de vida e de saúde têm mudado para melhor. No entanto, já existiram bastantes tipos de dietas que devem ser deixadas no passado.

Veja quais são:

Espartilhos: Antigamente as mulheres usavam espartilhos para modelar a cintura e perder gordura. O problema é que mal as pessoas deixavam de usar o corpete, a barriga voltava à forma original. O melhor mesmo é praticar abdominais para definir a barriga e a cintura.

Leite não pasteurizado: A ideia inicial era que o leite não pasteurizado ajudava a prevenir os micróbios e a fortalecer o sistema imunológico. No entanto, não é bem isso que acontece, pois a pasteurização mata os micróbios potencialmente prejudiciais que provem da contaminação das vacas.

Cigarros eletrónicos: Este tipo de cigarros são operados por baterias que fornecem nicotina com sabor e outros produtos químicos, mas não tem tabaco, sendo comercializados como uma forma para se deixar de fumar. Os cigarros eletrónicos ainda produzem compostos cancerígenos e alguns dos produtos químicos utilizados para criar os aromas que podem causar irritação respiratória.

Sapatos tonificantes: Alegadamente, este tipo de calçado queima as gorduras dos músculos das pernas, mas este calçado não é mais eficaz do que o calçado normal, apenas o motivam a caminhar mais porque o faz pensar que está a queimar mais gordura.

Purificador: Uma mistura de água, sumo de limão, pimenta e xarope fará com que perca mais peso e elimine as toxinas do seu corpo, mas o problema é que não está comprovado que esta bebida ajude a eliminar essas toxinas.

Alimentos sem gordura: O problema destes alimentos é que para remover a gordura sem remover o sabor as marcas, adicionam aos produtos açúcar, sendo que apesar de não ter gordura, contém imensas quantidades de açúcar.

Comprimidos: Os comprimidos diuréticos nem sempre são a solução, pois estes podem ajudar a perder peso, mas contribuem para o aumento de doenças cardíacas. No entanto, se quiser tomar, deve consultar um médico.

A dieta das bolachas: Baseia-se em comer seis bolachas para controlar a fome. No entanto, as bolachas são alimentos processados que dão uma falsa sensação de saciedade.