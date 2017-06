Numa visita ao arco ribeirinho do Barreiro, o primeiro-ministro disse continuar a aguardar pelas respostas solicitadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA – à GNR e ao SIRESP, garantindo que o governo quer esclarecer tudo o que se passou no Pedrógão Grande.

“Aguardamos que o IPMA responda à questão fundamental, que é a especificidade do evento de natureza meteorológica que ocorreu naquela zona e naquele período. Aguardamos que a GNR apresente o resultado final do inquérito que já formulou. Aguardamos, hoje mesmo, que o SIRESP responda à ministra da Administração Interna”, avançou António Costa, em declarações à comunicação social.

António Costa sublinhou ainda a sua vontade e compromisso com a proposta de criação de uma comissão técnica independente, que terá sido proposta pelo PSD, garantindo colaboração total com as entidades envolvidas numa futura investigação às causas do incêndio.

“Da parte do Governo, estamos concentrados em duas prioridades: primeiro, a reconstrução e devolução da normalidade aqueles territórios (…) e, segundo, um esclarecimento cabal do que podemos e devemos obter de informação para colaborar com as entidades independentes”, disse.

Quando questionado sobre a falta de efetivos da GNR, António Costa disse que não ia “tirar conclusões antecipadas”. “Ninguém pode deixar de estar revoltado com o facto de, até este momento, termos perdido 64 vidas humanas e termos tido um incêndio daquela dimensão. Todos nós estamos revoltados e temos de ser exigentes a esclarecer tudo o que houver para esclarecer”, adiantou.