O cadáver do pintor espanhol Salvador Dalí vai ser exumado para dele se retirarem provas biológicas que permitam realizar um teste de paternidade. A ordem foi anunciada esta segunda-feira por um tribunal de Madrid, que considerou não haver outra fonte de material biológico para verificar as alegações de Pilar Abel, uma mulher que diz ser sua filha.

“É necessária uma prova biológica para a investigação da paternidade de María Pilar Abel Martínez a respeito de D. Salvador Dalí Domenech”, escreveu a magistrada de Madrid, uma vez que “não existem restos biológicos ou objetos pessoais sobre os quais praticar a prova através do Instituto Nacional de Toxicologia”.

O caso remonta a abril de 2015, segundo escreve o “El Mundo”, data em que se abriu um processo para avaliar a exigência de paternidade apresentada por Pilar Abel, que tem em sua posse a máscara mortuária do artista, com restos de cabelo e pele. No entanto, as provas à máscara não resultaram em conclusões definitivas.

Pilar Abel opõe-se em tribunal à Fundação Gala Dalí, que contesta a sua reclamação de paternidade – o que, a confirmar-se, abriria as portas a parte do vasto espólio e herança do artista. Abel, de 61 anos, afirma que é o fruto de um caso de amor entre o pintor catalão e a sua mãe, Antonia, que se terão envolvido em Port Lligart.