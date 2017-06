Os micro-ondas têm um lugar reservado na cozinha, seja para aquecer, descongelar ou preparar refeições.

No entanto, segundo o site Mashed, existem alguns alimentos e bebidas que nunca de deve colocar neste eletrodoméstico.

Leite materno: O Micro-ondas aquece o leite de forma desigual, havendo algumas parte do leite mais quentes que podem escaldar o bebé;

Ovos com casca: As altas temperaturas do eletrodoméstico criam vapor dentro do ovo e à medida que a pressão se acumula, pode fazer com que o ovo expluda;

Malaguetas: O composto que faz com que as malaguetas sejam picantes - capsaicina – exposto a altas temperaturas, liberta um odor que deve ser evitado;

Uma caneca de água: O micro-ondas pode sobreaquecer a água sem que esta ferva. Assil, logo que coloque uma colher de café ou uma saqueta de chá a água começa a ferver muito rapidamente, podendo verter e originar queimaduras;

Carnes processadas: Aquecer estes alimentos pode originar a produção de produtos de oxidação de colesterol (COPs), que já foram associados à doença cardíaca coronária;

Verduras: Podem explodir quando são aquecidas neste aparelho;

Gorduras para cozinhar: Tal como o nome indica, as gorduras não têm qualquer líquido que possa ser aquecido no micro-ondas, logo nunca ficaram quentes o suficiente;

Arroz cru: O arroz pode conter esporos de bactérias potencialmente perigosas, logo aquecer este alimento no micro-ondas não será suficiente para matar esses esporos, o que poderá ser suscetível a uma intoxicação alimentar;

Uvas: Ao aquecer as uvas no micro-ondas iria resultar bolas de plasma ardente, não comestíveis;