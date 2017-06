Andar a fazer a contagem das calorias que ingere ou eliminar certos grupos alimentares da sua alimentação não é saudável, nem sequer garante que possa emagrecer.

Uma edição da revista norte-americana Marie Claire falou com vários especialistas e revelou os nove fatores que as dietas que têm sucesso têm em comum.

1. Promovem uma perda de peso de, no máximo, dois quilos por semana: perder mais quilos pode significar que está a perder massa muscular e deixa de ser saudável.

2. Cortam o açúcar, e não a gordura: cortar com o açúcar e com o amido é saudável, mas restringir a gordura, não é. As gorduras boas promovem a saciedade e são essenciais para a saúde.

3. Dão prioridade ao pequeno-almoço: um pequeno-almoço de qualidade é essencial para ter um bom dia, sem que haja picos de fome.

4. Promovem refeições regulares: as dietas que têm sucesso incentivam os lanches saudáveis, ao longo do dia.

5. Incentivam uma mudança de estilo de vida permanente: uma boa dieta é aquela que nos leva a fazer mudanças no nosso estilo de vida, e que garante que vamos manter esse mesmo estilo para sempre.

6. Recomendam a combinação de proteína com hidratos de carbono: manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados é um dos segredos para uma boa alimentação e para que a dieta corra bem.

7. Não exigem a contagem de calorias: vários estudos já confirmaram que contar as calorias que se perdem não é uma forma eficaz para perder peso. O que importa mesmo é a origem das calorias que consome.

8. Incentivam o exercício físico: juntar a boa alimentação com o exercício físico é meio caminho andado para a dieta correr bem e ser um sucesso.

9. Aconselha a evitar o consumo de alimentos processados: antes de consumir o que quer que seja, olhe para o rótulo e confirme a lista de ingredientes. De seguida, pergunte-se se seria possível confecionar aquele alimento em sua casa e se a resposta for negativa, não coma.