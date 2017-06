Os brincos podem ser um objeto que nunca nos lembramos de desinfetar. No entanto, isso pode provocar infeções nas orelhas.

Os furos nas orelhas são uma parte muito pequena do nosso corpo e nem sempre nos lembramos dela. Se já lhe aconteceu ficar com essa zona vermelha, inchada, com pus ou crostas, pode ser um sinal de que precisa de desinfetar os seus brincos.

O site She Finds elaborou uma lista de como deve desinfetar corretamente os seus brincos. Veja os passos:

1º Lave as mãos

2º Pegue nos brincos que usa com frequência

3º Deite um pouco de álcool ou água oxigenada num algodão ou cotonete

4º Esfregue a parte da frente e trás do brinco

5º Antes de colocar os brincos deve passar outro algodão embebido em álcool nos furos das orelhas

Se após desinfetar os brincos ainda ficar com as orelhas infetadas pode ser alérgico ao material dos mesmos, podendo optar por brincos com materiais hipoalérgicos.

Para além disso, deve ainda tirar os brincos quando for tomar banho ou dormir para que os seus furos possam respirar e evitar a acumulação de bactérias.