Teresa Bonvalot é pela segunda vez consecutiva a campeã europeia júnior da World Surf League (WSL), resultado inédito no surf português.

A cascalense de 17 anos alcançou o título de 2017 ao vencer, este Domingo, em Espinho, a terceira etapa do circuito europeu júnior. Com este resultado, Teresa garante uma vez mais a presença na campeonato mundial júnior, a realizar em prova única, na Austrália, no início do próximo ano, em data ainda por anunciar.



"O meu objetivo em cada competição que participo é dar o meu melhor e ganhar. Apesar deste título não ser o meu principal objetivo do ano, estou obviamente muito contente por consegui-lo e por me ter apurado novamente para a final mundial" afirmou a surfista depois da vitória.



Esta foi a segunda de três etapas até agora realizadas que a surfista portuguesa venceu. Com ainda uma prova por realizar, no País Basco em Julho, os pontos até agora amealhados, 2560, já garantiram a Bonvalot aquele que é o seu segundo título consecutivo na categoria.



Depois de ter sido a primeira surfista portuguesa a conseguir este título no ano passado (Tiago Pires, em 1999, e Vasco Ribeiro, em 2014, já o tinham conseguido, no masculino), Teresa Bonvalot é a primeira surfista portuguesa a conseguir este título por duas vezes.