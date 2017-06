Partículas resultantes do incêndio em Pedrógão Grande foram detetadas na Suíça. De acordo com o Instituto Federal de Meteorologia e Climatologia, a nuvem de cinzas era visível a olho nu.

Os primeiros registos de partículas surgiram no dia 21, quatro dias depois do início do incêndio, revela o Instituto, citado pelo Correio da Manhã. As partículas foram detetadas a altitudes entre três e cinco quilómetros.

As autoridades suíças garantiram que as cinzas detetadas não são nocivas para a saúde pública. No entanto, a sua presença provocou uma “opacidade” sobre os raios solares, dificultando a eficácia dos painéis fotovoltaicos instalados.

Recorde-se que o incêndio consumiu cerca de 30 mil hectares e só foi dado como extinto no sábado passado.