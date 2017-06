Foi realizada uma lista do Beach Price Index, divulgada pela TravelBird, e Portugal consta dessa lista.

Há seis praias portuguesas que são consideradas das mais caras do mundo, cinco no Algarve e uma na Madeira.

De acordo com a lista do Beach Price Index, na praia da Grande Lagoa, no Algarve, um protetor solar custa, em média, 9 euros, uma água custa cerca de um euro, uma cerveja 2,15 euros e um almoço, por pessoa, tem um custo de 19 euros.

Assim sendo, estes preços fazem um total de cerca de 31 euros de gastos diários e, por essa razão, colocam esta praia na posição 169 do ranking da lista, a primeira praia portuguesa a aparecer na lista do Beach price Index.

Para além desta praia, também a praia da Manta Rota, no Algarve, aparece na lista, em 187º lugar, com custos diários de cerca de 30 euros.

Seguem-se as praias da Rocha, no Algarve, da Marinha, também no Algarve, de Machico, na Madeira e do Carvalho, no Algarve. Os custos diários destas praias rondam os 29 euros.

O estudo analisa uma ‘shortlist’ de cerca de 300 localizações, listadas de acordo com os custos de apenas um dia na praia.

No topo do ranking aparece a praia mais cara do mundo, situada na Noruega, chama-se Kristiansand Beach e apresenta um custo total de 60,95 euros por dia.

A segunda e a terceira praia mais caras do mundo também são ocupadas por praias norueguesas, seguindo-se a Polinésia Francesa, onde os gastos diários rondam os 55 euros.