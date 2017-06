Na China, na província de Sichuan, um deslizamento de terras provocou a morte a 10 pessoas e há ainda 90 desaparecidos.

No meio da tragédia, há uma história que está a emocionar o país.

Um cão recusou-se a abandonar os destroços onde o dono desapareceu. A equipa de resgate acredita que o dono do cão está debaixo dos destroços.

Dog waiting for its owner refuses to leave rubble, capturing the hearts of a nation after #Sichuan #landslide pic.twitter.com/ozMPt5mgzM