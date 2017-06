O Facebook a comemorar o 20.º aniversário de Harry Potter com os fãs.

Sempre que os utilizadores escreverem as palavras ‘Harry Potter’ ou qualquer uma das quatro casas – ‘Slytherin’, ‘Gryffindor’, ‘Hufflepuff’ e ‘Ravenclaw’ – como comentário ou atualização de estado, será possível carregar em cima das palavras e aparecerá uma varinha mágica no ecrã.

Cada palavra assume uma cor diferente. ‘Harry Potter’ assume a mesma cor que ‘Gryffindor’, vermelho, enquanto as restantes assumem as cores que representam cada casa, Ravenclaw a azul, Slytherin a verde e Hufflepuff a alaranjado. No entanto, este recurso ainda não está disponível para todos, dependendo do navegador ou do país do utilizador.

Para além do Facebook, o Twitter também revelou ter os seus próprios emojis, como os óculos e a cicatriz em forma de relâmpago do protagonista da saga.

Have you seen that #HarryPotter20 has its very own emoji yet? 😍 Tell us how you’ll be celebrating today using #HarryPotter20 pic.twitter.com/N7h1MIOW8U