O primeiro livro da saga Harry Potter, ‘A Pedra Filosofal’, foi lançado há precisamente 20 anos. A 26 de junho de 1997, a britânica J.K. Rowling lançou aquele que seria a primeira obra de uma coleção de sucesso mundial.

‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ é o primeiro de sete livros. Conta a história de um jovem órfão, que não sabe que é mágico e viver com ‘muggles’ (seres humanos sem quaisquer poderes’. Nesta obra, Harry Potter apercebe-se de que é feiticeiro e inscreve-se numa escola própria para estas pessoas Hogwarts. É aqui que desenvolve uma amizade forte com Ron Weasley e Hermione Granger.

O livro foi rejeitado por várias editoras, mas acabou por ser lançado pela Bloomsbury, vendendo mais de 107 milhões de exemplares. A adaptação cinematográfica surgiu em 2001.

Ligação entre Harry Potter e o Porto

J.K.Rowling chegou a viver no Porto durante alguns anos. Nesse período, inspirou-se em várias paisagens e pessoas para descrever algumas cenas de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’.

A escritora britânica costumava sentar-se nos cafés da Invicta a escrever passagens da sua obra. Pessoas próximas de Rowling dizem que o Café Majestic era o seu preferido. Há quem diga também que a autora inspirou-se na Livraria Lello, considerada uma das mais bonitas do mundo, para descrever vários cenários do livro.

Rowling já admitiu também que o nome do professor Salazar Slytherin foi inspirado no português António de Oliveira Salazar. Para além disso, as fardas usadas pelos alunos de Hogwarts foram inspiradas nos trajes universitários portugueses.