Já se sabia que iria apresentar os Run The Jewels antes do concerto da dupla mas Corbyn foi mais longe e falou durante 15 minutos. No discurso, deixou farpas a Donald Trump, a quem sugeriu "construir pontes e não muros".

O desemprego, o racismo, o aquecimento global, a homofobia, os refugiados e o incêndio de Londres foram temas abordados no discurso. "Estejamos juntos e reconheçamos que um outro mundo é possível, se nos juntarmos e percebermos isso. Percebam o poder que temos para alcançar aquela sociedade decente e melhor, onde todos importam", rematou.

Corbyn, o político, conquistou o público e saiu como um cabeça de cartaz de Glastonbury. Veja o vídeo: