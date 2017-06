No programa ‘Who Do You Think You Are?’, Charles Dance descobriu que tem duas irmãs que nasceram quase 50 anos antes dele.

O ator de ‘Guerra dos Tronos’ descobriu que o seu pai, Walter Dance, teve uma filha em 1898 e ainda que teve uma meia-irmã que nasceu em 1903, mas que morreu quando tinha cinco anos.

Além disso, Charles descobriu que o seu pai foi um herói da guerra no conflito dos Boeres, na África do Sul, e que recebeu uma medalha de honra.

O ator tem 70 anos e nasceu a 10 de outubro de 1946.