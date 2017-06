Theresa May, a primeira-ministra britânica, e o líder do Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte, Arlene Foster, reuniram-se esta segunda-feira, em Londres, para confirmar o acordo que permite aos conservadores governar.

O governo de May precisava de 10 deputados do DUP para poder governar, pois perdeu a maioria absoluta nas eleições legislativas que se realizaram no Reino Unido a 8 de junho.

À chegada a Londres, Foster já tinha afirmado à Sky News, que estava otimista quanto ao acordo.