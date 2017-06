Se achava que as opções de privacidade do Instagram não o satisfaziam, já pode ficar descansado, pois em breve conseguirá partilhar fotografias e vídeos com o seu grupo de amigos.

Esta nova funcionalidade vai permitir ao utilizador atribuir a certos seguidores a categoria de ‘favoritos’ e sempre que quiser partilhar algo poderá escolher se quer que a partilha seja apenas para aquele grupo de amigos.

Até agora a rede social apenas permitia ter duas opções de privacidade: ter o perfil público, onde toda a gente consegue ver o que é publicado ou então ter o perfil privado e, apenas os seguidores é que têm acesso às publicações.