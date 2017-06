Em antevisão ao jogo da próxima quarta-feira entre Portugal e o Chile, Pizzi explicou de onde vem a sua alcunha.

O médio português confirmou que o nome provém do atual selecionador chileno, Juan Antonio Pizzi.

“Quando era mais novo, ele jogava no Barcelona e como no bairro jogava com os amigos e fazia alguns golos, e ele estava numa excelente forma, eles começaram a chamar-me Pizzi. Ficou até agora”, explicou o português.

Portugal e Chile defrontam-se na quarta-feira nas meias-finais da Taça das Confederações.