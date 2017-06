Apesar de ter sido reduzido o tempo de contrato a prazo de cinco para três anos, aumentados os incentivos financeiros de 21 mil para 36 mil euros brutos – o que se traduz num vencimento superior em 40% –, concedidos mais dias de férias e preferência na colocação do cônjuge, apenas 81 médicos aderiram ao programa de incentivos para exercerem a sua especialidade em zonas mais periféricas e do interior.

Segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), entre os 81 clínicos destacam-se especialistas em medicina interna, pediatria, cardiologia, ortopedia, ginecologia/obstetrícia, urologia, cirurgia geral e médicos de família que se encontram distribuídos por centros hospitalares da Cova da Beira, Algarve, Médio Tejo, Oeste e nas Unidades Locais de Saúde (ULS) da Guarda, Nor-deste, Litoral Alentejano e Norte Alentejano.

A política de incentivos criada em 2015 por Paulo Macedo, à data ministro da Saúde, e revista pelo atual governo, tendo ficado definida num decreto-lei publicado a 27 de janeiro deste ano, tinha, posteriormente, colocado 150 postos de trabalho à disposição com o objetivo de “capacitar os serviços com a colocação efetiva de um maior número de profissionais, tendo em vista a melhoria do nível de acesso aos cuidados de saúde por parte da população”.

Um mês depois, a 27 de fevereiro de 2017, no despacho n.o 1788-B/2017 era integrada uma lista com as unidades de saúde com falta de profissionais médicos. A medicina geral e familiar era, até então, a especialidade de que mais estabelecimentos de saúde mencionavam falta (19), seguindo-se medicina interna (16), anestesiologia (15), ortopedia (14), radiologia e ginecologia (13) ou cardiologia e dermatologia (12).

Com 69 vagas por preencher, a Ordem dos Médicos e os sindicatos defendem que os números falam por si naquilo que consideram um falhanço da política imposta pelo governo.

Ao “DN”, Mário Jorge Neves, da Federação Nacional dos Médicos, afirmou: “Estes números confirmam que tínhamos razão quando chamámos a atenção para que os incentivos eram insuficientes. Deviam ser dadas facilidades de fixação com apoio logístico nos protocolos com as autarquias. Defendemos que os incentivos devem durar enquanto aquela zona for carenciada, para garantir continuidade.” Já Miguel Guimarães, bastonário dos médicos, adiantou que desde que foi implementada a nova política, aderiram apenas 19 clínicos. “A nova política apenas acrescentou 19 médicos. Dezanove em cerca de 27 900 que estão no SNS é irrelevante. É uma política que continua a falhar porque não há verdadeiros incentivos. As zonas carenciadas têm de ter condições de trabalho, equipamento, tempo para formação que seja paga pelo Estado. Um incentivo grande pode ser a evolução mais rápida”, disse ao mesmo jornal.