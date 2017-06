João Monteiro conquistou o título mais importante da sua jovem carreira, no 2º Open de São Domingos, o torneio internacional de ténis, de 23 mil euros em prémios monetários (25 mil dólares), a contar para o ranking mundial do ATP World Tour, que hoje (Domingo) terminou no São João Ténis Clube, em Lisboa.

O campeão nacional absoluto, de 23 anos, a completar um ano de profissionalismo depois de quatro temporadas no circuito universitário norte-americano, somou o seu terceiro título internacional, o segundo em Portugal e o segundo em 2017.

João Monteiro, 2º cabeça de série, derrotou na final de singulares outro português, Nuno Borges, de apenas 20 anos e vindo da fase de qualificação, que procurava carimbar a “dobradinha” depois de ontem (Sábado) ter-se apoderado do troféu de pares, ao lado do seu amigo Francisco Cabral.

A final de singulares iniciou-se com um atraso de mais de duas horas devido à chuva e só terminou depois das 20h00, mas o público presente não arredou pé, tal a qualidade do confronto que se prolongou por duas horas e quatro minutos, para se concluir com os parciais de 6-4, 1-6 e 7-5.