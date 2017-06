É preciso “expulsar” as pessoas de Lisboa e do Porto

Não há grandes voltas a dar: os portugueses, na sua maioria, preferem viver nos grandes centros urbanos, com especial incidência em Lisboa e no Porto.

Se faltassem provas, os incentivos que o governo deu aos médicos para irem para zonas do interior é bem revelador desse facto. Apenas 81 responderam afirmativamente ao repto lançado pelo Ministério da Saúde: a diminuição dos contratos de cinco para três anos, o aumento dos ordenados, mais dias de férias ou facilidades para a colocação dos cônjuges não foram suficientes para cativar mais profissionais do ramo. A Ordem dos Médicos e o sindicato dizem que os incentivos são insuficientes e que a proposta falhou em toda a linha.

Parece mesmo que este problema só será resolvido com a ajuda das autarquias que têm défice de médicos e de outros profissionais. Se calhar, será preciso arranjar casas para todos aqueles que aceitem ir trabalhar para o interior do país; mais descontos nos impostos; melhores condições nesses hospitais; cursos de formação no exterior, etc. O país tem de conseguir deslocalizar pessoas para as zonas menos povoadas.

Mas o problema é bem mais complexo: nessas zonas não há, em muitos casos, maternidades, farmácias, escolas primárias, estações dos CTT, um teatro, um cinema... Parece óbvio que o Estado não conseguirá resolver o problema sozinho e que terá de fazer uma task force com as autarquias e os empresários. É preciso tirar vários organismos da capital e levá-los para essas cidades.

Há poucos dias, a presidente da Câmara de Portalegre deu uma entrevista ao i em que dizia que na cidade só vivem 15 mil pessoas. É urgente conseguir cativar pessoas que não encontram saídas profissionais nas grandes cidades para irem para essas zonas. Mas ninguém o fará se não existirem verdadeiros incentivos.

A habitação, a saúde e a educação terão de ser prioridades para levar diferentes profissionais a abandonarem Lisboa e Porto e irem viver para locais mais pacatos, mas que gozam de outra qualidade de vida. Portugal tem de deixar de ser só a capital e a Invicta.