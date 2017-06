A GNR de Benavente está a tentar identificar os elementos de um grupo de populares filmado a pegar fogo aos chifres de um touro. O momento foi captado em vídeo e denunciado pela página de Facebook da Associação IRA - intervenção e resgate animal.

Esta prática é comum em algumas localidades espanholas e estava também prevista para as “Festas da Amizade”, a decorrer em Benavente. No entanto, dias antes, o PAN -Pessoas, Animais, Natureza usou a sua página de Facebook para anunciar que a câmara municipal tinha garantido o cancelamento do evento. A associação Animal tinha também “apelo de ação urgente” tanto à GNR como à autarquia, quando tomou conhecimento de que no programa da Festa da Amizade estava incluída uma ‘Picaria de Touros/Picaria à Vara Larga’ um espectáculo de ‘Touros de Fogo’.

O vídeo partilhado no Facebook faz referência ao suposto cancelamento da festa. O título é “Para os antis que diziam que estava cancelada”.