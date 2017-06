De acordo com o New York Post, no estado da Geórgia (EUA), um casal desagradado com a comida que lhes fora servida num restaurante partiu para a agressão.

Nathaniel Eric Smith e Latasha M. Smith, reclamaram com a proprietária do restaurante alegando que o frango estava frio e não tinha batatas fritas suficientes.

Face ao descontentamento dos dois clientes a proprietária não cobrou a refeição.

No entanto os insultos continuaram e perante a ameaça de que iria chamar a polícia, o casal começou a agredir violentamente a proprietária.

A filha de 15 anos, foi em auxílio da sua mãe (dona do restaurante) e é também agredida com um murro de Nathaniel.

A polícia da Geórgia está à procura do casal.

Vídeo: