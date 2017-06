O Chile é o próximo adversário da seleção portuguesa, nas meias finais da Taça das Confederações.

A equipa sul americana liderava o grupo B, no entanto, a Austrália com quem se debateu esta tarde, evitou que a seleção chilena mantivesse a liderança, com um empate a uma bola.

Assim, a Alemanha salta para o topo com 7 pontos e o Chile desce para o segundo lugar do grupo.

Feitas as contas, nas meias finais Portugal irá defrontar o Chile na próxima quarta-feira (28 de junho) e a Alemanha encontra o México na quinta-feira (29 de junho).