Rui Moreira vai apresentar a candidatura à câmara do Porto no dia 1 de Julho.

"A exatamente três meses das eleições, Rui Moreira apresenta no próximo sábado, dia 1 de julho, a candidatura do seu movimento independente aos órgãos autárquicos do Porto", de acordo com um comunicado da candidatura do actual presidente da câmara do Porto.

O lançamento da recandidatura "marcará o arranque das ações de campanha que visam a eleição de Rui Moreira como presidente da câmara e de um conjunto de cidadãos interessados em dar ao Porto uma equipa que lhe permita continuar o extraordinário desenvolvimento cultural, económico, urbanístico e social que a cidade conheceu nos últimos quatro anos, mas também em dar os passos seguintes de uma cidade que se afirma internacionalmente".

Rui Moreira começou por ter o apoio do PS, mas os socialistas entraram em ruptura com o autarca e lançaram uma candidatura própria. Manuel Pizarro é o candidato dos socialistas.

Álvaro Almeida é o cabeça-de-lista do PSD. João Teixeira Lopes candidata-se pelo Bloco de Esquerda e Ilda Figueiredo pela CDU.