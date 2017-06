Susan Boyle, a grande revelação do programa “Britain’s got Talent”, em 2009, não tem tido a vida facilitada no que toca a desacatos.

A cantora de 56 anos, tem sido alvo de ataques por parte de um grupo de 15 jovens com idades entre os 16 e os 18 anos, que aliás são já conhecidos na zona de residência de Boyle pelas suas abordagens violentas.

Segundo o jornal britânico Mirror, Susan Boyle terá sido atacada por este grupo de jovens. Desde arremesso de pedras contra o autocarro onde seguia, a ofensas verbais e até papéis em chamas que por pouco não acertaram em Boyle.

“Estávamos dentro do autocarro e eles estavam a atirar pedras e aos gritos. Estavam a atirar coisas. Eles acenderam um pedaço de papel e atiraram ao rosto dela. A Susan estava a sair e eles estavam todos de pé, à entrada, e disseram-lhe: ‘Por que é que não pegas num par de óculos para veres o quanto és feia, velha e cabra. Foi horrível'", afirmou uma testemunha presente no local.